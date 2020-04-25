В Таджикистане обсудили новые способы лечения рака

В этом году съезд был проведён в онлайн-режиме ввиду распространения коронавируса во всём мире. В конференции приняли участие ведущие специалисты соответствующих областей.
Повестка видеовстречи включала обсуждение ряда актуальных тем, касающихся расширения методов лечения онкологических заболеваний, в частности злокачественных опухолей, которые приводят к смерти людей по всему миру.
Таджикскую сторону в данном направлении представил глава Республиканского онкологического научного центра Зафар Хусейнзода. Вместе с зарубежными представителями он отметил необходимость внедрения новых методов лечения рака.
Директор РОНЦ ранее говорил, что в республике действуют один республиканский и четыре областных центра, 75 кабинетов по лечению рака. Он подчеркнул, что онкология всесторонне финансируется таджикским правительством.
Напомним, что первая подобная встреча онкологов и радиологов была организована в столице России в 1996 году. В Душанбе соответствующая конференция была проведена в 2010 году.