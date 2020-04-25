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В Таджикистане обсудили новые способы лечения рака

В Таджикистане обсудили новые способы лечения ракаПредставители системы здравоохранения Таджикистана 24 апреля приняли участие в 11-м съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Специалисты затронули ряд важных вопросов относительно лечения онкологических болезней, в особенности рака. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе минздрава.

В этом году съезд был проведён в онлайн-режиме ввиду распространения коронавируса во всём мире. В конференции приняли участие ведущие специалисты соответствующих областей.

Повестка видеовстречи включала обсуждение ряда актуальных тем, касающихся расширения методов лечения онкологических заболеваний, в частности злокачественных опухолей, которые приводят к смерти людей по всему миру.

Таджикскую сторону в данном направлении представил глава Республиканского онкологического научного центра Зафар Хусейнзода. Вместе с зарубежными представителями он отметил необходимость внедрения новых методов лечения рака.

Директор РОНЦ ранее говорил, что в республике действуют один республиканский и четыре областных центра, 75 кабинетов по лечению рака. Он подчеркнул, что онкология всесторонне финансируется таджикским правительством.

Напомним, что первая подобная встреча онкологов и радиологов была организована в столице России в 1996 году. В Душанбе соответствующая конференция была проведена в 2010 году.





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