Борьбу с эпидемией обсудят главы МИД стран БРИКС

Международную обстановку связанную с тем, как влияет коронавирус на мировую экономику, 28 апреля обсудят на совещании главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС, в формате видеоконференцсвязи. Об этом SNG.Today 24 апреля сообщили вминистерства иностранных дел России.

Важно отметить, что по инициативе российской стороны и под руководством Сергея Лаврова, будут затронуты актуальные темы, касающиеся вызванного вспышкой коронавирусной инфекции глобального кризиса.

Планируется, что министры обменяются мнениями о возможных мерах «пятёрки» по борьбе с COVID-19 и преодолению финансовых, торгово-экономических и социальных последствий эпидемии. Кроме того, участники онлайн-встречи рассмотрят основные вопросы развития пятистороннего стратегического сотрудничества, включая проведение различных мероприятий, под российским председательством в БРИКС в 2020 году.

Скажем, что БРИКС - группа из 5 государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Неформальное межгосударственное объединение создано в июне 2006 года, инициатором образования выступила российская сторона.