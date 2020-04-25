Мечеть в Ашхабаде получила в дар от Бердымухамедова автомобиль

Ашхабадская мечеть «Hezreti Omar» 24 апреля получила в дар автомобиль от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Благодарность за вклад в развитие общества была выражена в рамках садака в честь начала священного месяца Ораза. Об этом сообщило госинформагенство «Туркменистан сегодня».

В рамках религиозного мероприятия, лидер страны встретился с уважаемыми старейшинами, выразив им свою благодарность за значимый вклад в развитие общества и культуры. Он также отметил, что главы общин играют важную роль в сохранении наследия туркменского народа.

После этого, Бердымухамедов посетил духовный храм. Там он совершил преклонение перед священным полотном и теперриком, который был передан ему в дар во время совершения хаджа в Мекку. Затем, имам мечети рассказал лидеру страны об основных отличительных особенностях молитвенного сооружения. Особый акцент был сделан на надписях, украшающих своды.

Президент дал садака-агзачар за счёт средств, полученных от написания ряда трудов. Одним из значимых жестов благодарности выступил автомобиль, который был передан в дар столичной мечети. Бердымухамедов, также, обратился ко всем участникам религиозного мероприятия, пожелав им успехов и дальнейшего благополучия.

Напомним, что мечеть «Hezreti Omar» была открыта в сентябре 2018 года. Архитектурное сооружение находится на территории жилого комплекса «Мир-7». Одновременно в молельном зале могут читать намаз 3 тысячи человек.