Узбекистан получит 130 млн евро финпомощи от Европейского инвестиционного банка

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев провёл видеоконференцию с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Лиляной Павловой. В ходе беседы обсуждены предпринимаемые Узбекистаном меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также по снижению влияния глобальных кризисных явлений на экономику и благосостояние населения страны. Об этом SNG.Today 24 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Важно отметить, что в руководстве инвестиционного банка высоко оценили своевременность и эффективность государственной поддержки граждан и предпринимателей в условиях эпидемии, в частности, путём образования антикризисного фонда для финансирования широкого круга мероприятий, направленных на обеспечение экономической стабильности и безопасности граждан Узбекистана.

Лиляна Павлова подчеркнула, что ЕИБ, рассмотрев запрос узбекской стороны, приняло решение об оказании финподдержки Узбекистану в борьбе с эпидемией и её экономическими последствиями.

В связи с этим, руководство банка выделит 50 млн евро на поддержку здравоохранения, более того, откроет кредитные линии коммерческим банкам Узбекистана в размере 80 млн евро.

Стороны достигли договорённости по совместной проработке новых инвестиционных проектов для того, чтобы в ближайшее время довести объём портфеля проектов инвестиционного банка в Узбекистане до 500 млн евро.

Добавим, что акционерами Европейского инвестиционного банка являются 27 стран Европы.