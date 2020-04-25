В Туркменистане прошли соревнования в честь дня туркменского скакуна



В честь национального праздника – Дня скакуна в Туркменистане проводится множество соревнований. 23 апреля в Лебапском конноспортивном комплексе состоялся турнир среди лучших наездников-наставников страны. Победителем стал Тачмырат Довулбаев на скакуне Перхат. Об этом сообщает ИА «Туркменистан Сегодня».

Мероприятия в честь праздника сопровождаются всевозможными состязаниями с участием ахалтекинских скакунов. Ценные подарки получают победители. По распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова победителю турнира наставников Тачмыраду Довулбаеву был вручен автомобиль.

Добавим, что в Ашхабаде 22 апреля прошли состязания по конкуру. Турнир был организован объединением «Türkmenatlary», при содействии Федерации конного спорта Туркменистана. На каждом из двух этапов состязания, участникам и их скакунам пришлось преодолевать барьеры разной высоты. Победители этого соревнования будут определены 26 апреля в день Национального праздника туркменского скакуна, тогда они и получат свои заслуженные награды.

Ахалтекинские скакуны являются гордостью и наследием туркменского народа. Много знаменательных дат связано с этими «небесными» скакунами. Так, в далеком 1935 году прошёл легендарный конный пробег Ашхабад-Москва. Тогда джигиты на ахалтекинцах преодолели 4000 км за 84 дня.