В Белоруссии хотят исключить искусственное сдерживание цен на древесину

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко 24 апреля принял вице-премьеров — Владимира Дворника, Юрия Назарова, министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу и главу комитета госконтроля Леонида Анфимова. Участники встречи обсудили новый проект указа «О ведении лесного хозяйства». Особо, было обращено внимание, на один из основных пунктов документа о повышении доходности от лесного хозяйства и исключения сдерживания цен на ресурс. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

В ходе встречи, глава государства отметил, что лес это национальный ресурс и сырьё для многого. В Белоруссии нет столько нефти и газа как в России, поэтому свой ресурс необходимо использовать рачительно, заявил президент. Лукашенко сказал, что новый документ качественно меняет порядок реализации древесины на внутреннем рынке страны, и поинтересовался о непосредственных изменениях в новой редакции указа.

Как пояснили главе государства, указ был принят в 2007 году и некоторые аспекты не гармонируют с нынешними реалиями. Сегодня доходы отрасли снижаются из-за обеспечения сырьём по низким ценам предприятий модернизированных под гарантии правительства. Такие производства, не могут сами стабильно покупать древесину в связи с повышенным спросом от брендовых производителей по более высоким ценам. В связи с этим, эффективность модернизированных объектов при росте цен и обязательств по возврату кредитов значительно падает.

В целях исключения искусственного сдерживания цен на лес, повышения отдачи от его продажи, предусмотрено вывести из торгов на бирже определённое количество сырья для нужд модернизированных предприятий, в качестве государственного заказа. Одновременно, эта мера гарантирует фабрикам стабильную поставку сырья по одной цене на протяжение года.

По итогам слушания, президент внёс коррективы и поручил доработать проект указа в минимальные сроки.