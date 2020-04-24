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Кристина из шоу "Холостяк" рассказала, почему не накормила Максима на свидании: детали


Участница самого романтического шоу страны "Холостяк" Кристина пригласила Максима Михайлюка к себе домой на свидание. Однако девушка не приготовила ужин, а решила заказать пирожные. Свой поступок Кристина решила объяснить поклонникам, ведь в ее сторону были разные высказывания по этому поводу.

События на проекте "Холостяк" становятся все интереснее, а конкуренция – сильнее. Девушки пытаются получить как можно больше внимания Максима и пленить его сердце. Однако в последнем выпуске шоу "Холостяк" дало возможность двум участницам самостоятельно организовать свидание. Для этого каждая из них получила 25 тысяч гривен. Среди девушек была и Кристина, которая решила провести время с Максимом в домашней атмосфере. Подробнее об этом дне девушка рассказала на личной странице в инстаграме.


Кристина решила не использовать деньги, а отдать их Максиму назад. Она пригласила его на романтическую прогулку в парке, после чего они отправились в место, которое наиболее характеризует ее – домой. Но потом стало известно, что идею с возвратом денег Кристине подсказала другая участница проекта – Алина.


Максим надеялся, что Кристина приготовит ужин, однако она не сделала этого, а они заказали еду на квартиру. Свой поступок девушка прокомментировала в пубилкации.


"Почему не накормила жениха? Я в шоке от несправедливости этого мира! Почему? Почему за продукты нужно платить? Почему как в детстве нельзя? Листочками. Карту отдала Максу, а в квартире не находилась в течение длительного времени, ведь жила с девочками на проекте. Нет, конечно же, можно было по сусекам помести. Так муки и набралось бы. Но если бы я приготовила ужин из тех продуктов, которые у меня остались еще до моего ухода на проект, боюсь, дорогой, на церемонию ты бы не пришел. И скажи теперь, что я о тебе не забочусь!" – написала Кристина.







 



 


 




 




 




 


 


 




 


 




 


 


 





 


 


Допис, поширений Kris.Che (@kris.chem)





Девушка также обратилась к подписчикам в инстаграме.


Жизнь всегда дает подтверждение нашим убеждениям. Если вы считаете, что я плохая – обязательно найдете этому подтверждение. Некоторым людям постоянно нужно искать, кого бы возненавидеть, обругать, осудить, атаковать и сделать неправым. И все только ради того, чтобы самим почувствовать себя лучше. Пожалуста! Я отношусь к этому спокойно, потому что точно знаю – то, что кажется вам неприемлемым в другом человеке, является отражением самого себя,
– отметила Кристина.


Она говорит, что на этой неделе ее накрыли негативные эмоции и состоялся откровенный разговор с Алиной. Она доверилась ей.


"Я делилась своими вариантами, куда бы я хотела потратить деньги. Были варианты: экстрим (это поможет выплеснуть негативные эмоции, сплотит нас), собака (я давно мечтаю о верном друге) и основным желанием было – детский дом. В ходе размышлений я поняла, что не кайфую от всей этой ситуации, что единственной проблемой и грузом для меня являются деньги. Я не трачу на свидание такую ​​сумму и мне хотелось бы провести его максимально по-настоящему. Как будто мы проводим время вне условий проекта. Наш разговор с Алиной для меня был дружеским (на сколько это возможно). Я освобождаюсь от потребности судить и быть правой! Благодаря этой ситуации я очередной раз выросла!" – призналась Кристина.






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