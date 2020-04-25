Рецепт запеченных куриных крылышек с травами

Пошаговый рецепт пряных запеченных куриных крылышек в духовке, аромат которых вы еще не скоро забудете.

Куриные крылышки, по-видимому, любят все. Корочка, нежное и сочное мясо с непревзойденным пряным ароматом - объедение! Этот рецепт куриных крылышек в духовке намного полезнее чем жаренный на сковородке. Мы уверены, что он станет вашим любимым рецептом, ведь не требует много времени для приготовления.

Куриные крылышки - кг 1

Лимонный сок - шт. 0,5

Оливковое масло - ст. л. 3

Петрушка (зелень) - по вкусу 1

Соль - по вкусу 1

Тимьян (зелень) - по вкусу 1

1

Разогрейте духовку до 220 градусов.

2

Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока и оставьте мариноваться на 10 минут.

3

Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.

4

Готовьте куриные крылышки 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут.

5

Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком перед подачей.