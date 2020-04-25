Рецепт запеченных куриных крылышек с травами

Куриные крылышки, по-видимому, любят все. Корочка, нежное и сочное мясо с непревзойденным пряным ароматом - объедение! Этот рецепт куриных крылышек в духовке намного полезнее чем жаренный на сковородке. Мы уверены, что он станет вашим любимым рецептом, ведь не требует много времени для приготовления.
Куриные крылышки - кг 1
Лимонный сок - шт. 0,5
Оливковое масло - ст. л. 3
Петрушка (зелень) - по вкусу 1
Соль - по вкусу 1
Тимьян (зелень) - по вкусу 1
1
Разогрейте духовку до 220 градусов.
2
Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока и оставьте мариноваться на 10 минут.
3
Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.
4
Готовьте куриные крылышки 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут.
5
Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком перед подачей.
По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса. Также куриные крылышки прекрасно сочетаются со свежими овощными салатами.