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От 150 евро до 5 тысяч: за что будут штрафовать в Баварии


За не ношение маски будут наказывать штрафом в 5 тысяч евро в Баварии. Это максимальная сумма, которую могут взыскать с владельца магазина, если в его заведении сотрудники будут без масок.

О новых штрафах, которые объявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, сообщило издание "DW".


Люди в магазинах или в общественном транспорте без масок также могут быть оштрафованы на сумму до 150 евро. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметил, что важно, чтобы рот и нос у людей были закрыты – "для этого достаточно и шарфа".


Таким образом, Бавария станет третьей федеральной землей в ФРГ и первой на Западе страны, где вводят такие меры. Ранее обязательное ношение масок в транспорте и при совершении покупок ввели земли Саксония и Мекленбург-Передняя Померания


Как Германия реагирует на вспышку коронавируса



  • Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Первый случай здесь зарегистрировали 27 января.

  • Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно. Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса.

  • Также немецкое правительство заказало дополнительно 10 тысяч спасательных систем искусственной вентиляции легких, в дополнение к 25 тысячам, которые уже установлены в больницах по всей стране.

  • В Германии согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала






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