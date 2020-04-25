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В Израиле установлен мемориал жертвам Геноцида армян

 Мемориал в Израиле памяти жертв Геноцида Армян
В израильском городе Петах-Тиква установлен мемориал жертвам Геноцида армян в Османской империи. 
Об установке памятника еще в октябре прошлого года на пресс-конференции говорил сопредседатель международного общественного форума "Израиль – Армения" Александр Цинкер. Он отмечал, что мемориал будут строить в Армении, затем доставят в Израиль.

"Даже коронавирус не в силах ограничить справедливое требование армян об осуждении геноцидального преступления против человечества. Сегодня в городе Петах-Тиква по инициативе армянской общины установлен мемориал жертвам Геноцида армян"

Напомним, что государство Израиль до сих пор не признает на официальном уровне Геноцид армян. В израильском парламенте вопрос неоднократно поднимался, однако каждый раз принятие соответствующей резолюции откладывалось.
 
Сближение Армении и Израиля на руку обеим сторонам этого процесса. Это положит начало ряду интересных двусторонних проектов.

Открытие посольства Армении в Израиле придаст новое дыхание процессу развития двусторонних отношений, позволит навести мосты, расширить спектр сотрудничества. Об этом сказал сопредседатель международного общественного форума "Израиль – Армения" Александр Цинкер.
Правительство Армении в сентябре 2019 года приняло решение открыть посольство в Израиле. 25 февраля 2020 года президент Армении Армен Саркисян подписал указ о переносе резиденции армянской дипмиссии из Еревана в Тель-Авив.

"Шаг Армении позитивный. Кажется, происходит перелом сознания в обеих странах: Армения и Израиль стараются найти точки сближения", - сказал Цинкер.По его словам, раньше искали причины противоречий: в Армении припоминали, что Израиль не признал Геноцид армян в Османской империи 1915г., а в Израиле указывали на добрососедские армяно-иранские отношения. Сейчас пришло время избавиться от того, что однозначно мешало развитию двусторонних связей.

В частности армянское посольство должно сделать многое для повышения уровня узнаваемости Армении в Израиле. Посла ждут ознакомительные встречи с высокопоставленными должностными лицами Израиля, с бизнес-сообществом, компаниями, заинтересованными в открытии новых рынков.
В этом плане Армения действительно может стать связующим звеном между Израилем и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Армения – ближайшая для Израиля страна ЕАЭС. И она может стать воротами для выхода израильской продукции на евразийский рынок. Это выгодно и для Израиля, и для Армении", - сказал Цинкер. Кроме того, есть ряд сфер, сотрудничество в которых может обеспечить значительный успех, в частности, оборонная сфера, информационные технологии, здравоохранение, развитие стартапов и ряд других.
 
Он уверен, что если обе стороны захотят, смогут инициировать ряд интересных стратегических проектов. В этом как раз большую роль сыграет функционирование посольства.

Отметим дипотношения между Арменией и Израилем были установлены в апреле 1992 года. С 2018 года началась некая активизация армяно-израильских отношений. Оживила их работа межпарламентской группы дружбы, а также неполитизированная общественная платформа — форум "Армения-Израиль".
За недолгий период работы удалось открыть прямые рейсы между двумя странами, наладить контакты между представителями властных структур.

Сказать, что для Азербайджана это политическая катастрофа на израильском направлении — это ничего не сказать. Диаспора азербайджанцев полностью уничтожена и не дееспособна. Добавим что Азербайджан в конфликте с Палестиной поддерживает односторонне палестинцев, и даже инициировал сбор боевиков и террористов для переброски в Палестину для противостояния Израилю. В отличии нужно отметить что армянская диаспора воодушевлена переменами и готова наладить взаимовыгодные отношения с народом Израиля от политических отношений до экономических. Не далек тот день когда отношения Армении и Израиля будут носить стратегический характер. И это вам не бла бла бла, а реальные проекты и реальные отношения.
И да, неприятности для Азербайджана только начинаются. И не только на израильском направлении, кстати говоря. 
 
По материалам СМИ


  Источник:FMG NEWS

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