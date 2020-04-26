 Конгресс США выступил с заявлением в память о жертвах Геноцида армян

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси почтила память жертв Геноцида
армян.
Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой Пелоси, варварство совершенное в отношении ни в чем не повинных армян, остается пятном в истории человечества и напоминанием об обязанности сохранять в наше время бдительность против зверств.
«Факты неоспоримы. Тем не менее, поколениям армян приходилось неустанно бороться с теми, кто пытался переписать историю и отрицал правду о Геноциде армян. Вот почему в прошлом году, подавляющим большинством голосов, Конгресс США стремился исправить эту ужасную ошибку, чтобы встать решительно на сторону честности и навсегда запечатлеть правду о Геноциде армян в Отчете Конгресса»,- отмечается в заявлении.
По ее словам, сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, мы должны мобилизовать силы, чтобы выступать против отвратительных актов дискриминации, расизма и насилия, где бы и когда бы они ни происходили.
«Вместе мы должны настаивать на правде нашего прошлого, противостоять силам ненависти в нашем настоящем и продвигать благословения надежды и мира для нашего будущего», - заключается в заявлении.