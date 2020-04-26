 Конгресс США выступил с заявлением в память о жертвах Геноцида армян

По ее словам, сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, мы должны мобилизовать силы, чтобы выступать против отвратительных актов дискриминации, расизма и насилия, где бы и когда бы они ни происходили.«Вместе мы должны настаивать на правде нашего прошлого, противостоять силам ненависти в нашем настоящем и продвигать благословения надежды и мира для нашего будущего», - заключается в заявлении.