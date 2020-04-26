«Это – мои предки, которых морили голодом, насиловали и убивали» | Ким Кардашьян напомнила о Геноциде Армян

«Я знаю, что годовщина Геноцида армян была накануне, но я только что увидела эти кадры», - написала Ким Кардашьян сторис своего Инстаграм.

«Это карта мира», - написала она под другой иллюстрацией.

«А это маленькая Армения», - так подписала она еще один снимок, на котором на карте мира красным обозначена наша маленькая страна.

«24 апреля 1915 года начался Геноцид, - рассказывает Ким.- Прежде всего были убиты самые успешные армяне. Затем оттоманские турки пришли за женщинами и детьми»...

Жуткий документальный снимок с отрезанными головами... И Ким Кардашьян пишет: «Это – мои предки, которых морили голодом, насиловали и убивали. К 1917 году было убито уже 1,5 миллиона армян».

Напомнила теледива также слова Адольфа Гитлера- ту самую, которую он произнес в 1939 году, прямо перед Холокостом. "Кто, в конце концов, говорит сегодня об уничтожении армян?».

И в заключение Кардашьян поделилась армянским триколором со словами: «Сегодня мы вспоминаем Геноцид армян с тем, чтобы больше никакая раса, этническая или религиозная группа не пережила подобное».