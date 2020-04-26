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Народные депутаты Украины почтили память жертв Геноцида армян.

 
Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян. Депутаты Верховной Рады 24 апреля записали видеообращение в память о жертвах геноцида армян – «Україна пам’ятає» (Украина помнит). 



  Источник:FMG NEWS

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