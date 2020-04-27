Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Румынии

Премьер-министр Молдавии Ион Кику 27 апреля провёл встречу с румынским послом Даниелом Ионицэ. В рамках беседы, стороны затронули вопросы, которые касаются развития молдавско-румынского сотрудничества и его результаты. Об этом сообщает

Напомним, что 27 апреля нынешнего года, принятию общей декларации об установлении стратегического партнёрства между Молдовой и Румынией, исполняется 10-летний юбилей.

Собеседники высоко оценили то, что с помощью партнёрства, страны открыли новые возможности для экономических и культурных обменов, а также, отметили, что сотрудничество внесло решающий вклад в превращение Румынии в одного из самых важных партнёров Молдавии.

По словам главы кабинета министров, Румыния оказала большое содействие европейскому курсу Молдовы на двусторонней основе и на фоне европейских структур.

Кроме того, глава правительства выразил огромную признательность румынской стороне за усовершенствование школ и детских садов, за предоставление транспорта для учебных заведений, и за реконструкцию Художественного музея и Института матери и ребёнка в столице.