Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Румынии

Напомним, что 27 апреля нынешнего года, принятию общей декларации об установлении стратегического партнёрства между Молдовой и Румынией, исполняется 10-летний юбилей.
Собеседники высоко оценили то, что с помощью партнёрства, страны открыли новые возможности для экономических и культурных обменов, а также, отметили, что сотрудничество внесло решающий вклад в превращение Румынии в одного из самых важных партнёров Молдавии.
По словам главы кабинета министров, Румыния оказала большое содействие европейскому курсу Молдовы на двусторонней основе и на фоне европейских структур.
Кроме того, глава правительства выразил огромную признательность румынской стороне за усовершенствование школ и детских садов, за предоставление транспорта для учебных заведений, и за реконструкцию Художественного музея и Института матери и ребёнка в столице.