Тигран Авинян рассказал ситуацию с COVID-19

Состоялось заседание спецкомиссии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. В рамках совещания, комендант ЧП Тигран Авинян коснулся мероприятий по недопущению распространения эпидемии и дальнейших шагов сдерживания. Об этом FMG.NEWS сообщили вглавы правительства.

В первую очередь, на совещании, затронуты вопросы организации работ в экономической, социальной, образовательной и культурной, а также общественной жизни граждан Армении.

Более того, в правительстве состоялся обмен мнениями об управляемости эпидемиологической обстановки, а также о возможностях ослабления ограничений на передвижение и экономическую деятельность, механизмах контроля.

Комендант режима ЧП заверил, что в ближайшее время ознакомит о соответствующим решение, по поводу мер, направленных на борьбу против распространения коронавируса в Армении.

Напомним, что на 27 апреля в стране подтверждённых случаев заражения инфекцией достигло 1808, из них уже вылечились 848 человек.