Глава Белоруссии потребовал от чиновников активней прорабатывать рынки

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 26 апреля совершил рабочую поездку в Наровлянский район Гомельской области. В ходе визита, глава государства проинспектировал ход посевной кампании и посетил стратегические сельхозобъекты. В разговоре с чиновниками региона, президент потребовал не просить денег, а эффективно прорабатывать рынки. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

Сначала президент облетел на вертолёте пахотные угодья района, затем принял отчёт у губернатора края Геннадия Соловья. Глава области пообещал завершить сев к празднику Победы. В ходе беседы, Лукашенко поинтересовался динамикой социально-экономического курса региона.

Обращаясь к руководству области, президент заявил, что, несмотря на психоз из-за пандемии, отрасли не будут сокращать объёмы производства. Касаясь темы дополнительного финансирования, белорусский лидер сообщил, что его тоже не будет. В этой связи, он поручил активно прорабатывать рынки по всем направлениям, начиная от производства фарфоровой продукции и заканчивая «Гомсельмашем».

Руководитель области объяснил президенту суть проблематики. Соловей сказал, что трудности возникли в связи с закрытием границ стран покупателей из-за пандемии. Сейчас производственные объекты работают, исключительно, на отечественный рынок. В свою очередь, Лукашенко поручил не ослаблять менеджмент и отметил, что если после завершения эпидемии и открытия границ, у предприятий на руках будут реальные контракты на экспортные поставки, правительство подумает, как им помочь.