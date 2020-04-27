В Киргизии будут усилены проверки дальнобойщиков

Заместитель главы правительства Кыргызстана Кубатбек Боронов 27 апреля возглавил совещание республиканского штаба, где заявил о том, что меры, по проверке на наличие коронавируса у грузоперевозчиков, пересекающих границу страны, будут усиливаться. В случае положительного результата экспресс-теста, водители будут помещены в больницы до определения результатов. Об этом сообщает

Вице-премьер отметил, что необходимость продолжения обеспечения без проблемного пересечения грузовых автомобилей через границы Киргизии чрезвычайно важна, на фоне своевременной доставки продуктов и других необходимых товаров. Но при этом, для безопасности здоровья жителей страны необходимо усилить контроль в данном направлении, не создавая однако трудностей для грузоперевозчиков.

Боронов поручил уделять особое внимание дальнейшим перемещениям водителей между населёнными пунктами. В республике были зафиксированы случаи, когда человек, обязанный находиться дома на карантине, продолжал работать и создавал риски для жизни других граждан.

Соответствующим органам поручено строго контролировать въезд и дальнейшие передвижения грузоперевозчиков по территории страны.