В Киргизии будут усилены проверки дальнобойщиков

Вице-премьер отметил, что необходимость продолжения обеспечения без проблемного пересечения грузовых автомобилей через границы Киргизии чрезвычайно важна, на фоне своевременной доставки продуктов и других необходимых товаров. Но при этом, для безопасности здоровья жителей страны необходимо усилить контроль в данном направлении, не создавая однако трудностей для грузоперевозчиков.
Боронов поручил уделять особое внимание дальнейшим перемещениям водителей между населёнными пунктами. В республике были зафиксированы случаи, когда человек, обязанный находиться дома на карантине, продолжал работать и создавал риски для жизни других граждан.
Соответствующим органам поручено строго контролировать въезд и дальнейшие передвижения грузоперевозчиков по территории страны.