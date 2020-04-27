Россия приостановила экспорт зерновых культур

В РФ прекращают до 1 июля 2020 года экспортировать, в частности пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и меслину в страны, которые не входят в Евразийский экономический союз. Об этом SNG.Today 26 апреля сообщили в пресс-службе минсельхоза.

В ведомстве подчеркнули, что последняя квота уже установлена с 1 по 26 апреля 2020 года в размере 7 млн тонн. Затем, как этот объём экспортируется, Россия временно прекратит вывоз зерновых культур из страны. Также, ограничения касаются всех стран, не участников ЕАЭС.

Следует отметить, что данные решительные мероприятия, позволят поддержать цены, а именно на пшеницу, ячмень, кукурузу и рожь. В минсельхозе считают, что ограничительная мера обеспечит внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки, в нынешних кризисных условиях.

Скажем, что временно отменённый экспорт зерна не отразится на выполнение профильных госпрограмм и показателях экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году.

Недавно минсельхоз подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт зерновых из РФ в этом году, с учётом объявленной квоты, составит 45 млн тонн.

Добавим, что в нынешнем «сельхозгоду» с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 гг., экспорт пшеницы может составить 36 млн тонн пшеницы, а в 2018-2019 сельскохозяйственном году экспорт зерна из России составил 35,2 млн тонн пшеницы.

Отметим, что минсельхоз ведёт работу по оказанию господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мелиоративных мероприятий. Так, в 2020 году на эти цели направят 8,5 млрд рублей.