Минздрав Казахстана не включил смерть 97-летней пациентки в летальный список

В Алматы ответственные инстанции не стали вносить в список смертности от COVID 19 летальный исход гражданки Казахстана, которая перешагнула 97 летний рубеж жизни. Она скончалась 26 апреля в городской инфекционной больнице, пишет informburo.kz

Как было отмечено, в истории болезни пожилой пациентки, у больной остановилась жизнедеятельность организма от естественных физиологических последствий, возникших от острой дестабилизации мозгового кровообращения. На этом критическом фоне коронавирус, совместно с другими заболеваниями тяжелой стадии, протекал как сопутствующее заболевание.

Специальная комиссия, соблюдающая учёт и анализ смертельных исходов от пандемии, решила не вносить эпизод с уходом из жизни почти столетней казахстанки, в регистрационный перечень смертей от КВИ. Так, официально прокомментировали воскресный случай в министерстве здравоохранения Казахстана.

По состоянию на 26 апреля, службами ведомства по охране здоровья республики, у 2693 лиц зафиксировано инфицирование вирусом нового типа. Летальных исходов зарегистрировано 25 случаев.