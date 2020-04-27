Минздрав Казахстана не включил смерть 97-летней пациентки в летальный список

Как было отмечено, в истории болезни пожилой пациентки, у больной остановилась жизнедеятельность организма от естественных физиологических последствий, возникших от острой дестабилизации мозгового кровообращения. На этом критическом фоне коронавирус, совместно с другими заболеваниями тяжелой стадии, протекал как сопутствующее заболевание.
Специальная комиссия, соблюдающая учёт и анализ смертельных исходов от пандемии, решила не вносить эпизод с уходом из жизни почти столетней казахстанки, в регистрационный перечень смертей от КВИ. Так, официально прокомментировали воскресный случай в министерстве здравоохранения Казахстана.
По состоянию на 26 апреля, службами ведомства по охране здоровья республики, у 2693 лиц зафиксировано инфицирование вирусом нового типа. Летальных исходов зарегистрировано 25 случаев.