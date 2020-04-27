Узбекистан укрепит сотрудничество с UNIDO

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и гендиректор учреждения ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили текущее состояние и перспективы развития между Узбекистаном и ЮНИДО. Об этом SNG.Today 26 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале, по видеоконференции, стороны рассмотрели реализацию шести совместных проектов на сумму свыше 18 млн. долларов в текстильной промышленности для инновационного развития отрасли, а также по усовершенствованию швейной сферы.

Имеет смысл сказать, что Узбекистан ещё с 1993 года успешно осуществил более 15 проектов в рамках техпомощи и консультаций ЮНИДО.

Продолжая дружественный диалог, министр выразил заинтересованность узбекской стороны в участии в программе ЮНИДО – «Создание потенциала в сфере торговли». Это посодействует процессу вступления государства в ВТО.

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Турции Фуат Откай заявил, что турецкая сторона полностью поддерживает Узбекистан в рамках вступления в ВТО, об этом он сказал по видеоконференции с Сардором Умурзаковым.

Также, собеседники особое внимание уделили налаживанию партнёрства в развитии агропромышленных кластеров и свободных экономических зон (СЭЗ) в Узбекистане, по улучшению системы их управления. По этому поводу, ЮНИДО планирует направить оценочную группу в Узбекистан для изучения состояния СЭЗ и агрокластеров.

Подведя итоги, стороны договорились о совместной разработке «дорожной карты» на 4 года, с целью практической реализации обсуждённых инициатив и предложений.

Отметим, что структура ООН по промышленному развитию (UNIDO) — это учреждение, уполномоченное содействовать международному промышленному развитию.

Добавим, что в начале апреля МИД Узбекистана сообщило о том, что государство планирует получит «привилегии страны» с развивающейся экономикой для вступления во Всемирную торговую организацию.