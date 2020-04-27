В Чернобыльской зоне усилят противопожарную безопасность

В Чернобыльской зоне отчуждения будет внедрена новая программа обеспечения противопожарной безопасности. Проект будет разработан министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины. Об этом 26 апреля сообщила и. о. главы ведомства Ольга Буславец на своей странице в Facebook

Чиновник отметила, что соответствующая безопасность находится в центре внимания как правительства, так и мирового сообщества. Было подчёркнуто, что происходящее на территории зоны отчуждения так или иначе влияет на все европейские страны.

Она заявила, что власти страны предпринимают все необходимые шаги для усиления мер безопасности в Чернобыле. В скором времени минэнергетики представит на рассмотрение кабмину и президенту программу усиления противопожарных мероприятий в соответствующей зоне, добавила Буславец.

Госслужащая заострила внимание на том, что данный план действий будет включать приведение в безопасное состояние изоляционного сооружения Чернобыльской атомной электростанции «Укрытие». Данный процесс будет реализован за счёт демонтажа нестабильных конструкций.

Буславец также сообщила, что министерство готовит проект, ориентированный на стабилизацию энергетической системы по всей Украине.