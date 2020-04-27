Банковская система Азербайджана рухнула 

Центральный банк Азербайджана напрямую контролирует четыре банка страны.

Как сообщает Turan со ссылкой на заявление, распространенное Центральным банком Азербайджана, в Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank были назначены временные управляющие, которым были переданы все полномочия управления.

Вспышка новой коронавирусной инфекции наносит огромный удар по промышленному производству в стране, объем розничных продаж потребительских товаров в Азербайджане снизился, а об энергетике лучше ничего не говорить. Одним словом экономика Азербайджана трещит по всем швам.