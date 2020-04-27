Банковская система Азербайджана рухнула
Источник:FMG NEWS
Центральный банк Азербайджана напрямую контролирует четыре банка страны.
Как сообщает Turan со ссылкой на заявление, распространенное Центральным банком Азербайджана, в Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank были назначены временные управляющие, которым были переданы все полномочия управления.
Вспышка новой коронавирусной инфекции наносит огромный удар по промышленному производству в стране, объем розничных продаж потребительских товаров в Азербайджане снизился, а об энергетике лучше ничего не говорить. Одним словом экономика Азербайджана трещит по всем швам.
- Просмотров Сегодня: 57
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.