Возобновление войны в Арцахе приведет к территориальным потерям со стороны Азербайджана

В последнее время "спокойное эмоциональное состояние” в высших эшелонах властных структур Азербайджана все чаще дает трещины. На фоне тяжелой экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса и резким падением цен на нефть, руководство страны, начиная с первого лица государства и заканчивая командирами корпусов и бригад, постоянно говорит о заходе в тупик мирных переговоров по урегулированию Карабахского конфликта и возобновлении со стороны азербайджанской армии военных действий в Нагорном Карабахе.
Продвигая этот тезис, азербайджанская сторона не учитывает то обстоятельство, что Нагорный Карабах
готов к развитию всех возможных сценариев и сам заинтересован в более быстром разрешении конфликта. У Вооруженных Сил Армении и Нагорного Карабаха есть на это все возможности: новейшее вооружение, разработка и производство современных образцов вооружения и военной техники собственными оборонными предприятиями, разумное сочетание качества с количеством, непрерывная подготовка военных кадров с целью развития и совершенствования профессиональных навыков, постоянное проведение мероприятий по боевой готовности, а также высокий боевой дух рядового и командного состава.
Азербайджан
твердит о возобновлении военных действий, не учитывая, что армянской стороне будет подан хороший повод по освобождению Нахиньчевана и оккупированных Азербайджаном определенных территорий Шаумянского, Мартакертского и Мартунинского районов и принуждению Азербайджана к миру на выгодных для армянской стороны условиях.
Развитие событий приведет в конечном итоге к краху искусственной азербайджанской государственности.