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Армения самая демократичная страна в евразийских структурах

 
Уровень свободы в евразийском регионе в 2020 году остается низким. Армения является единственной страной среди Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в которой развиваются демократические ценности и свободы.
Свобода в Евразии согласно докладу всемирно известной правозащитной организации Freedom House за 2020 год «Свобода в мире», недемократические лидеры в евразийском регионе сохранили свою власть благодаря контролируемым выборам. В частности, в качестве примера приводятся выборы в Мосгордуму в прошлом году, в которых кандидаты от оппозиции не были допущены к участию. Таким же образом, то есть без оппозиции, парламентские выборы, состоялись в Беларуси, которая является членом ЕАЭС и ОДКБ, а также в Узбекистане, не являющемся членом этих структур, прошли без какой-либо оппозиции. В Казахстане, бывший президент Нурсултан Назарбаев передал власть своему преемнику Касиму-Жомарту Токаеву посредством фальсифицированных выборов, и власти провели аресты и насилие, чтобы подавить протесты.
В то же время авторы доклада коснулись позитивных изменений и ожиданий в Армении, также отметив, что процессы демократизации в Армении оказывают положительное влияние на усиление политической конкуренции и гражданского общества в Арцахе. Авторы отчета также подчеркнули, что в других частях Евразии, которые оккупированы Россией, политические права и нарушения гражданских свобод продолжаются.

В этом отчете Freedom House нет отдельной ссылки на члена ОДКБ Таджикистан, и члена ЕАЭС и ОДКБ Кыргызстан. Согласно текущему рейтингу правозащитной организации, Армения и Кыргызстан, соответственно, с 53 и 39 баллами, относятся к числу частично свободных стран, а Россия (20), Беларусь (19), Казахстан (23) и Таджикистан (9) относятся к несвободным странам. В то же время, по сравнению с прошлогодними показателями, в Армении также зафиксирован наибольший прогресс – 2 балла. В 2019 году показатели России, Беларуси и Таджикистана были одинаковыми, а показатели Казахстана и Кыргызстана увеличились на один пункт каждый.
Свобода в Интернете В современном мире, равном гражданским свободам, свобода в Интернете важна, то есть в той степени, в которой он свободен от различных ограничений и блокад в разных странах. Согласно ей, Freedom House изучает свободу интернета в 65 странах, среди которых Армения занимает лидирующие позиции. Так, согласно рейтингу Freedom House «Свобода в Интернете» в 2019 году, у Армении 76 очков. У Франции одинаковое количество очков для сравнения, у Италии и Японии меньше очков, 75-73. Согласно этому рейтингу, Армения считается страной с бесплатным интернетом, в отличие от партнеров по ЕАЭС и ОДКБ. Таким образом, Беларусь имеет всего 35 баллов и считается страной с несвободным интернетом. Казахстан (32) и Россия (31) находятся в одинаковом положении. Исключением является Кыргызстан, где индекс свободы интернета составляет 61, и он считается страной с частичным бесплатным интернетом. Член ОДКБ Таджикистан не включен в этот рейтинг. По этому показателю Армения является единственной страной в ЕАЭС и ОДКБ, где свобода Интернета в 2019 году не только не уменьшилась по сравнению с 2018 годом, но и увеличилась. Во всех других странах коэффициент свободы интернета снизился: в России на 2 балла, в Беларуси на 1 балл, в Казахстане на 6 баллов и в Кыргызстане на 1 балл. За тот же период Армения улучшила свои позиции на 3 пункта.


  Источник:FMG NEWS

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