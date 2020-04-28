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Мир постепенно осознает, что Арцах является частью Армении, а не Азербайджана | греческие СМИ

карта Карабаха 
Греческий портал Greekcitytimes.com отмечает, что iLiveMap показывает Арцах как часть Армении и Донбасс – как Россию.
iLivemap.com – интерактивная карта в реальном времени для войн и конфликтов в Средиземноморье и окружающем регионе. Он предоставляет последние новости из региона, и является одним из самых надежных источников о сирийском и ливийском конфликтах.
Хотя обычно основное внимание уделяется конфликтам в Сирии и Ливии, в настоящее время он расширил свой диапазон, включив конфликты в Донбассе и Арцахе.
Тем не менее, наиболее интересно то, что iLiveMap включил непризнанную Республику Арцах в состав Армении, а Донбасс, регион, официално признанный частью Восточной Украины, как часть России.
iLiveMap указывает Арцах как Армению 
Что касается Арцаха, то греческий сайт пишет следующее:
«В одном из многих сомнительных шагов советского лидера Иосифа Сталина он передал Азербайджану провинцию Арцах с большинством армянского населения, чтобы успокоить Турцию в надежде, что однажды Турция тоже присоединится к Советскому Союзу. Азербайджанцы – это тюрки с почти одинаковым с турками языком и культурой, единственное главное отличие состоит в том, что они составляют большинство мусульман-шиитов, а не суннитов.
Поскольку передача Арцаха Азербайджану не была главной проблемой, потому что Советский Союз был похож на Европейский Союз со свободным передвижением между различными республиками, распад Советского Союза означал, что будет жесткая граница между Арменией и контролируемым Азербайджаном Арцахом, что нельзя было терпеть.
Армяне, несмотря ни на что, получая помощь в оружии и финансах только из Греции и, в меньшей степени, России (которая также поддерживала Азербайджан), армяне одержали победу над азербайджанскими турками и добились освобождения в 1994 году.
В настоящее время только несколько отдельных штатов Америки и штат Новый Южный Уэльс в Австралии признают Республику Арцах как независимую страну – нигде в мире не признают их независимость, в том числе федеральное правительство США и Австралии, несмотря на реальность того, что она действует самостоятельно, без азербайджанского вмешательства.
В Арцахе есть также одна греческая деревня Мехмана (Μεχμανά, по-армянски Մեհմանա), в которой проживает всего несколько человек.
Мир медленно просыпается и осознает, что Арцах не является частью Азербайджана, а скорее Армении?»
 


  Источник:FMG NEWS

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