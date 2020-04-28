 Азербайджанцы призвали известного журналиста Соловьева не унижаться, а уйти с росТВ

56% россиян - 95 % из которых это азербайджанцы, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву не стоит продолжать работать на российском ТВ после сбора подписей на сайте change.org с требованием людей его уволить.

Об этом свидетельствуют результаты исследования.

«Это будет слишком унизительно с его стороны», — подчеркнули они.

35% респондентов придерживаются иного мнения. Они заявили о том, что в стране есть и те, кто ценит работу Соловьева.

9% россиян ответили, что они не следят за эфирами с его участием.

Всего в опросе приняли участие 9690 человек.



Отметим, что активно против Соловьева ведут подрывную работу азербайджанская диаспора в России и непосредственно жители Азербайджана. Правда выливающаяся в эфир на миллионные аудитории как ком в горле у азербайджанцев и турков. Ведь именно Соловьев говорит о проблеме армянского Арцаха и Геноцида Армян в Турции. Это приводит в бешенство нацию которая пытается скрыть преступления и переписывает историю. Напомним что Азербайджана не существовало до 1918 года, а азербайджанцы появились в 1936 году указом Сталина. И вот эти голодранцы скулят на Великую Армению и Россию, на территории Армении, России, Грузии и Ирана создали азербайджанскую временную автономию для племени дошедшей до берегов Каспия из далекой Индии и Алтайских гор. Вместо того чтобы мыть ноги армян и пить эту воду в благодарность что армяне позволяют им жить и развиваться, это неблагодарное племя ведет себя как шакалы, опираясь на придуманную ими дружбу с турками. Заметим что с турками азери не имеют ничего общего кроме исковеркованного ими языка тюрков.

Да, как альтернативу Соловьеву они предлагают кандидатуру Полад Бюльбюль-оглы, который готов петь дифирамбы клану Алиевых, которые оккупировали народную власть в Азербайджане и грабят свой народ.

