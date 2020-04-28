Никол Пашинян и Чакрабарти обсудили эпидемию и её экономические последствия

Вопросы партнёрства, а также мировую ситуацию, связанную с эпидемией COVID-19, 27 апреля обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти. Об этом FMG.NEWS сообщили вглавы правительства страны.

В первую очередь, Чакрабарти высоко оценил реализацию правительством страны антикризисных мероприятий против распространения коронавируса, а также он отметил, что ЕБРР полностью поддерживает решительные шаги и меры армянской стороны.

Чакрабарти заявил, что ЕБРР продолжит содействовать организациям малого и среднего бизнеса Армении, в частности, поддержит реализацию программ, намеченных до кризиса в сферах строительства, энергетики, транспорта и внешней торговли.

Продолжая дружественный диалог, Пашинян выразил благодарность за готовность к тесному взаимодействию и отметил, что правительство придаёт важность данным программам и инвестициям.

Кроме того, в рамках видеоконференции Пашинян и Чакрабарти обменялись мнениями по обстановке, связанной с коронавирусом и её экономических последствиях.

Скажем, что после окончания «холодной войны» в 1991 году ЕБРР был учреждён для того, чтобы построить новую эпоху в Центральной и Восточной Европе. Учредителями международной финансовой организации являются свыше 69 стран мира, а также ЕС и Европейский банк.

Добавим, что ЕБРР намерен провести свою ежегодную конференцию в Ереване в 2021 году.