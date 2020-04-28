Украинское правительство получит 135 млн долларов от Всемирного банка

Правительство Украины получит финансовую помощь от Всемирного банка в размере 135 миллионов долларов. Финсредства планируют потратить на развитие системы здравоохранения и усиление мер по борьбе с COVID-19. Об этом SNG.Today сообщили 28 апреля в пресс-офисе минфина.

Решение было принято советом директоров банка. Часть денег пойдет на финансирование программы «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Было отмечено, что данный проект реализуется в стране при поддержке ВБ ещё с 2015 года.

Согласно плану, 35 млн долларов будут использованы в целях усиления защиты населения от коронавирусной инфекции. Остальные 100 млн долларов потратят на приобретение передового оборудования для отделений экстренной медицинской помощи. Акцент также будет сделан на усилении медицинской помощи при инсультах. В рамках расширения потенциала здравоохранения будет оказана поддержка национальной службе охраны здоровья.

И.о. директора ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Алекс Кремер отметил, что подобное финансирование позволит обновить 40 отделений неотложной медпомощи.

Напомним, что в рамках соответствующего проекта на территории Украины восстанавливаются городские больницы, фельдшерско-акушерские пункты в сёлах. Изначальная сумма надлежащего инвестиционного пакета составляла около 215 млн долларов.