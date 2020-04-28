Самые отдалённые сёла Казахстана получат доступ к скоростному интернету

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 28 апреля провёл дистанционное совещание правительства. Тематикой видео-форума, стали вопросы скоростной доступности к глобальной сети населенных пунктов Казахстана, в самых разных географических зонах. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства республики

О деятельности в этом направлении отчитались министр цифрового развития, руководители «Казтелекома», «Транстелекома» и «Кар-Тела», акимы Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Согласно информации прозвучавшей в эфире заседания, активность пользования интернетом в республике динамично растёт. В русле реализации глобальной программы «Цифровой Казахстан», запланировано довести объём адресной абонентской сети до 88%. Вместе с тем, системными подходами, будут повышать и компьютерную грамотность населения, по планам она вырастет до 83%.

Прагматичная реализация намеченных целей, в рамках нынешнего года, позволит подключить к электронной паутине 5163 посёлка, включая самые отдалённые их них. Благодаря этим мерам, граждане Казахстана, проживающие в сельской местности, а это более 7,6 миллионов человек, обретут возможность получать онлайн-образование, услуги телемедицины, государственные услуги, и способность закупаться с помощью электронного маркетинга.