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Из госбюджета Таджикистана на борьбу с COVID-19 выделено полмиллиона долларов

Из госбюджета Таджикистана на борьбу с COVID-19 выделено полмиллиона долларовВласти Таджикистана выделили около 633 тысяч долларов на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в республике. Деньги из госбюджета пошли на закупку медицинских средств для Согдийской области. Об этом SNG.Today 27 апреля сообщили в пресс-офисе органа регионального самоуправления.

Заявление было сделано председателем административной единицы Раджаббоем Ахмадзода в рамках очередного собрания местного комитета по профилактике коронавируса.

Участники мероприятия обсудили основные ориентиры использования выделенных средств. Чиновники отметили, что почти 205 тысяч долларов было направлено на приобретение дезинфицирующих, антисептических средств, а также медицинских масок.

Было также подчёркнуто, что большая часть финансовых средств, а именно около 428 тысяч долларов, была потрачена на покупку необходимого оборудования. Сюда входят аппараты искусственной вентиляции лёгких, кардиомониторы, специальные медицинские наборы и более 40 видов лекарственных препаратов.

Напомним, что на данный момент в Таджикистане отсутствуют случаи заболевания коронавирусом. Все исследования регулярно перепроверяются специалистами Всемирной организации здравоохранения.





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