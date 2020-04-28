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Шавкат Мирзиёев рассказал о модернизации геологоразведки Узбекистана

Шавкат Мирзиёев рассказал о модернизации геологоразведки УзбекистанаОсновные задачи, а также проводимые работы в сфере геологии, 27 апреля обсудил на совещание узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

В первую очередь, отметим, что на геологоразведку в 2020 году выделено 1,6 трлн сумов.

В связи с этим, Мирзиёев подчеркнул, что добычу золота и серебра, а также запасов меди и 8 видов нерудных полезных ископаемых, необходимо приумножить до конца 2020 года. Скажем так, что за счёт применения современного оборудования можно увеличить глубину бурения с 800 метров до 1200, это поможет повысить продуктивность.

По этой причине, поручено модернизировать 385 единиц геофизического, бурильного, горного и лабораторного оборудования, в текущем году.

Также, глава государства поставил задачу разведать до конца года 16 углеводородных площадок и подтвердить объём запасов в 23 новых месторождениях.

Помимо этого, президент указал на важность внедрения международных стандартов, для того чтобы, геологи подготавливались по стандартам JORC.

Шавкат Мирзиёев дал указания по привлечению инвесторов к 20-ти готовым для освоения месторождениям и подготовке инвестпроектов по другим перспективным площадкам.

Важно отметить, что на совещании поручено за два месяца пробурить 70 скважин для обеспечения водой 3 тысяч гектаров земель. Также, внедрить систему онлайн-мониторинга расхода воды в скважинах и создать интерактивные карты подземных вод.

Более того, определены задачи по геологическому изучению до конца года 2,5 тыс. кв. км. земель по космоснимкам и 5 тыс. кв. км. аэрогеофизическим способом.

Отметим, что на базе передового опыта Санкт-Петербургского горного университета и других зарубежных вузов, в Узбекистане организуется - Университет геологических наук. Также, дано указание по созданию Геологического музея при возводимом университете.

Добавим, что методика JORC – Австралоазиатский кодекс отчётности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды.





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