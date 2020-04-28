Меры против COVID-19 в Туркменистане оценены в ВОЗ

В ВОЗ дали положительную оценку мерам по профилактике COVID-19, принимаемым в Туркменистане. Было отмечено, что в данном направлении государство активно придерживается рекомендаций соответствующей организации. Об этом SNG.Today 27 апреля сообщили в ИА «Туркменистан сегодня».

Обсуждение вопроса состоялось в рамках встречи главы МИД Рашида Мередова с главой странового офиса ВОЗ Паулиной Карвовска. Стороны обсудили усилия лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, направленные на недопущение распространения коронавируса в Туркменистане.

Участники переговоров также затронули тему просветительской работы, проводимой в государстве. Было подчёркнуто, что правительство регулярно уведомляет граждан о методах профилактики различных инфекционных болезней.

Стороны также заострили внимание на том, что меры, принятые в Туркменистане с целью устранения потенциальных рисков различных заболеваний, получили одобрение международных структур, в частности ООН. Страна получила ряд сертификатов от подобных организаций за успешную ликвидацию опасных инфекций в стране.

Карвовска также отметила, что госвласти следуют принципам глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору и принятию ответных мер.

Напомним, что на данный момент в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания инфекцией COVID-19. Кроме того, на территории государства регулярно проводится надлежащая иммунизация.