В Туркменистане проведут виртуальную фотовыставку посвящённую Нейтралитету

В Туркменистане в рамках программы проведения международных культурных мероприятий в онлайн режиме, будет организована виртуальная международная фотовыставка и конференция «Нейтралитет Туркменистана: гарантия мира и процветания». Экспозиция откроется в мае этого года в Музее изобразительных искусств. Об этом 22 апреля сообщило

В ходе подготовительных работ приняты заявки к участию в выставке от фото-мастеров 12 стран мира.

Отметим, что в связи с отсутствием угрозы распространения пандемии в Туркменистане, культурные учреждения – музеи, театры и выставочные площадки открыты для посетителей. Об этом было отдельно отмечено на видеоконференции под эгидой ЮНЕСКО, 22 апреля, в которой участвовали представители культуры более чем из 200 стран мира.

Не смотря на это, в стране широко внедряются современные цифровые технологии, в том числе в области культуры.

Напомним, что Туркменистан присоединился к Конвенции о международных выставках и является членом Международного бюро выставок (МБВ). Ранее, в рамках онлайн диалога с генеральным секретарём МБВ Димитри Керкентзесом туркменская сторона обсудила содействие экспертов бюро в организации и проведения виртуальных выставок и показов.