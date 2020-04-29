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Госдолг Украины увеличился до 2,26 триллиона гривен

Госдолг Украины увеличился до 2,26 триллиона гривенГосударственный долг Украины, выражаемый в национальной валюте, увеличился на 10,1%. Текущая задолженность составляет 2,26 триллиона долларов. На данный процесс особое влияние оказали колебания на валютном рынке ввиду пандемии. Об этом FMG NEWS сообщили 28 апреля в пресс-офисе правительства.

Согласно данным национального банка, снижение курса гривны по отношению к доллару США в марте этого года составило 12,4%. При этом в кабмине отметили, что в эквиваленте иностранной валюты госдолг, наоборот, снизился на 3,6%. Соответствующий показатель составил 80,38 миллиарда долларов.

В минфине подчеркнули, что коронавирус оказал огромное влияние на активность инвесторов на рынке капиталов. Так, по данным министерства, в марте было проведено 3 аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма из 5 запланированных. По результатам торгов в госбюджет поступило 33 миллиарда гривен.

За отчётный период власти страны смогли погасить кредит объёмом 141,8 млн долларов, полученный от Канадского экспортного агентства. Расходы по обслуживанию госдолга составили 20,1 миллиарда гривен.

На текущий момент минфин активно сотрудничает с международными финансовыми организациями и рядом государств с целью достижения экономического баланса.





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