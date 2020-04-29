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На Сахалине сшили маски из пеленок, ранее использованных лежачими стариками

На Сахалине сшили маски из пеленок, ранее использованных лежачими старикамиСотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Макаров Сахалинской области возмутились тем, что им было предложено пользоваться медицинскими масками, сшитыми, как считают они, из пеленок, которые использовались при обслуживании подопечных интерната. 

Vostok.Today со ссылкой на ИА Sakh.com сообщает, что пеленки, по словам сотрудников дома-интерната, были изготовлены нанятой швеей. Материалом для масок, по их мнению, стали пеленки, которые были списаны после многократного использования в постелях лежачих стариков. При этом сотрудники говорят о том,что памперсы в медучреждении не используются, и ошибки с их стороны быть не может, потому что они сами много раз держали в руках эти пеленки в процессе ухода за престарелыми подопечными.

Как заявляют сотрудники дома-интерната, директор учреждения сама не использует предложенные ее подчиненным изделия, предпочитая вообще не носить средства индивидуальной защиты. Некоторые сотрудники категорически отказались надевать самодельные маски из использованных пеленок.

В Минсоцразвития Сахалинской области заявили, что проведут проверку ситуации в доме-интернате, а также сообщили, что в учреждении есть запас одноразовых медицинских масок, количеством более чем две тысячи единиц. Дополнительные маски учреждение не запрашивало, проинформировали в ведомстве.





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