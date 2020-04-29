На Сахалине сшили маски из пеленок, ранее использованных лежачими стариками

Vostok.Today со ссылкой на ИА Sakh.com сообщает, что пеленки, по словам сотрудников дома-интерната, были изготовлены нанятой швеей. Материалом для масок, по их мнению, стали пеленки, которые были списаны после многократного использования в постелях лежачих стариков. При этом сотрудники говорят о том,что памперсы в медучреждении не используются, и ошибки с их стороны быть не может, потому что они сами много раз держали в руках эти пеленки в процессе ухода за престарелыми подопечными.
Как заявляют сотрудники дома-интерната, директор учреждения сама не использует предложенные ее подчиненным изделия, предпочитая вообще не носить средства индивидуальной защиты. Некоторые сотрудники категорически отказались надевать самодельные маски из использованных пеленок.
В Минсоцразвития Сахалинской области заявили, что проведут проверку ситуации в доме-интернате, а также сообщили, что в учреждении есть запас одноразовых медицинских масок, количеством более чем две тысячи единиц. Дополнительные маски учреждение не запрашивало, проинформировали в ведомстве.