Зограб Мнацаканян и Хайко Маас обсудили приоритеты Восточного партнёрства и экономику

В первую очередь, министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие армяно-германских отношений.
Глава МИД Армении отметил, что диалог между странами позволяет подготовить почву для совместных действий в целях обеспечения политической, социально- экономической стабильности государств.
Зограб Мнацаканян придал особое значение платформе Восточного партнёрства с точки зрения продвижения демократических реформ, проводимых на национальном уровне. В этом контексте, он подчеркнул готовность Армении продолжать осуществление демократических изменений даже в этот трудный период, вызванный коронавирусом.
Глава внешнеполитического ведомства Армении представил принципиальную позицию и подходы армянской стороны по карабахскому мирному процессу под эгидой сопредседателей минской группы ОБСЕ и призвал к строгому соблюдению прекращения огня во время мирового кризиса.
Обе стороны заявили о необходимости следовать призыву генерального секретаря ООН Антониу Гуттерреша, объявленного 23 марта, к глобальному прекращению огня, во имя мира.
Скажем, что цель Восточного партнёрства – это установление отношений политической ассоциации между Евросоюзом и «соседними» постсоветскими странами, а также их постепенная экономическая интеграция.
Добавим, что в июне 2020 года эстафета председательство в совете ЕС перейдёт к Германии.