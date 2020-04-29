Зограб Мнацаканян и Хайко Маас обсудили приоритеты Восточного партнёрства и экономику

Восстановительные программы и меры по преодолению социально-экономических последствий эпидемии и предотвращение экономического кризиса, в контексте международного партнёрства, 28 апреля обсудили, в ходе телефонного разговора, главы МИД Армении и ФРГ Зограб Мнацаканян и Хайко Маас. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

В первую очередь, министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие армяно-германских отношений.

Глава МИД Армении отметил, что диалог между странами позволяет подготовить почву для совместных действий в целях обеспечения политической, социально- экономической стабильности государств.

Зограб Мнацаканян придал особое значение платформе Восточного партнёрства с точки зрения продвижения демократических реформ, проводимых на национальном уровне. В этом контексте, он подчеркнул готовность Армении продолжать осуществление демократических изменений даже в этот трудный период, вызванный коронавирусом.

Глава внешнеполитического ведомства Армении представил принципиальную позицию и подходы армянской стороны по карабахскому мирному процессу под эгидой сопредседателей минской группы ОБСЕ и призвал к строгому соблюдению прекращения огня во время мирового кризиса.

Обе стороны заявили о необходимости следовать призыву генерального секретаря ООН Антониу Гуттерреша, объявленного 23 марта, к глобальному прекращению огня, во имя мира.

Скажем, что цель Восточного партнёрства – это установление отношений политической ассоциации между Евросоюзом и «соседними» постсоветскими странами, а также их постепенная экономическая интеграция.

Добавим, что в июне 2020 года эстафета председательство в совете ЕС перейдёт к Германии.