Минкультуры Таджикистана порекомендовало гражданам больше читать

Руководство минкультуры Таджикистана 28 апреля порекомендовало гражданам уделять чтению больше времени. В ведомстве отметили, что за последние несколько лет в вузах наблюдается проблема отказа от использования книг. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе госоргана.

Чиновники отметили, что спад читаемости среди населения должен быть устранён. В связи с этим, по поручению лидера страны Эмомали Рахмона, в республике была расширена работа по увеличению библиотечного фонда и проведению различных мероприятий с целью привлечения граждан к активному чтению книг.

Каждой год в стране проводится масштабный конкурс «Книга — рассвет мудрости». В данном мероприятии на регулярной основе принимает участие большое количество людей.

На сегодняшний день ведомство ведёт планомерную работу по расширению книжного фонда. Соответствующая финансовая поддержка оказывается со стороны исполнительных органов всех областей, городов и районов.

Глава минкультуры Зульфия Давлатзода подчеркнула, что книга — интеллектуальный продукт цивилизованных людей. Она отметила, что регулярное чтение расширяет мировоззрение, обогащает словарный запас и стимулирует мыслительные процессы.