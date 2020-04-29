Шавкат Мирзиёев побывал в пострадавших от шторма районах

В пострадавших от стихии районах в Бухарской области 28 апреля побывал глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Отметим, что на территорию Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей 27 апреля внезапно обрушился сильный ветер, с порывами до 40 м/с.

К сожалению, один мужчина скончался и более 40 получили ранения различной степени тяжести. Наибольший урон природная стихия нанесла объектам инфраструктуры, повреждены более 5000 зданий, свыше 400 средств передвижения, а также посевные участки.

Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с обстановкой в Каракульском и Алатском районах.

В связи с этим, в райцентре Алата, Мирзиёев встретился с местными жителями.

Узбекский лидер выразил сожаление, что сильный шторм стал прежде не наблюдавшимся бедствием, негативно сказавшимся на жизни людей, деятельности различных сфер.

– Наш народ, сплотившись, преодолел множество таких испытаний. И в этот раз будут приняты необходимые меры, последствия стихии будут быстро ликвидированы, – сказал Мирзиёев.

Продолжая беседовать с гражданами пострадавшего района, глава страны подчеркнул, что самое главное «не падать духом» и действовать сообща ­– вместе, это поможет выйти из любых трудностей – «сильными».

Также, поручено отремонтировать пострадавшие объекты, и оказать всемерную помощь жителям.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда, в усыпальнице «великого учителя» была прочитана молитва с просьбой к Всевышнему о ниспослании мира и спокойствия народу.