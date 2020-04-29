Благосостояние туркменистанцев будет улучшено ПРООН и правительством

Туркменское правительство, совместно с ПРООН, в скором времени, завершит разработку страновой программы на 2021–2025 годы. Документ будет направлен на улучшение благополучия граждан. Вопрос был обсуждён 28 апреля в МИД. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе ПРООН.

На переговорах присутствовали сотрудник внешнеполитического ведомства Махтумкули Акмурадов, постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Натиа Нацвлишвили и глава резиденции Организации Объединённых Наций Елена Панова.

Стороны обсудили основные направления страновой программы, основная цель которой — повышение благосостояния населения Туркменистана. В ходе дискуссии было отмечено, что проект будет включать укрепление верховенства закона и защиты прав всех граждан.

По словам Нацвлишвили, отдельный акцент будет сделан на диверсификации экономической сферы и расширении потенциала частного сектора. Было подчёркнуто, что надлежащий документ также подразумевает развитие системы здравоохранения.

Участники встречи также затронули один из важных аспектов программы — повышение устойчивости Туркменистана к возможным рискам стихийных бедствий. Кроме того, будет расширен план действий по рациональному использованию природных ресурсов, в особенности воды и земли.

В завершение переговоров было отмечено, что надлежащий документ в скором времени будет передан на ратификацию в исполсовет Программы развития ООН.