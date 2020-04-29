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В этом году в Крыму опасаются успешного турсезона

В этом году в Крыму опасаются успешного турсезона
Между тем, как сообщает ИА FederalCity, на полуостров каждый день в больших количествах прибывают приезжие из других российских регионов. Некоторые из них имеют недвижимость в Крыму и приезжают, таким образом, вполне законно. Другие прибывают в качестве «дикарей» - в надежде отсидеться в относительно безопасном регионе во время пандемии коронавируса. Такие люди в основном стараются уехать из более пораженных COVID-19 Москвы и Санкт-Петербурга. 
Хотя ситуация с коронавирусом что в самом Крыму, что в соседнем городе федерального значения Севастополе относительно благополучна – 34 и 69 установленных случаев заболевания соответственно – главы двух регионов предпринимают все меры для замедления распространения болезни. Так, Сергей Аксенов и Михаил Развожаев до конца мая продлили на подведомственных им территориях режим повышенной готовности.
Меры безопасности включают и контроль за приезжими. По информации крымского Союза туроператоров, в аэропорту имени Ивана Айвазовского на 40 процентов увеличилось количество прилетающих пассажиров. Все они по прибытии обязаны заполнить анкеты, указав там место пребывания на полуострове, а также подписать уведомление о том, что они обязаны соблюсти самоизоляцию в течение четырнадцати дней.
Однако многие из этих людей уклоняются от дачи достоверной информации о месте своего пребывания. Сейчас власти Крыма разыскивают более двухсот таких нарушителей, которым грозит штраф до трех десятков тысяч рублей, однако, пока безуспешно. Конечно, они обязательно потом будут установлены – или по месту регистрации, или прямо в аэропорту, однако до тех пор могут заразить множество людей. 
Хорошо известно, что многие носители коронавируса не ощущают никаких симптомов заболевания, однако исправно переносят заразу. Так, недавно COVID-19 заболели супруги из Ялты, которые никуда за пределы региона не выезжали и не имели контактов с известными властям приезжими. По всей видимости, они заразились от кого-то из упомянутых «нелегалов».
Все это привело к тому, что, как заметила секретарь регионального Союза туроператоров Елена Бондарева, чуть ли не впервые за свою историю крымчане опасаются большого наплыва туристов. При этом некоторые туристические агентства, например, «Ласпи», продолжают озвучивать предложения о заселении в пансионаты и отели на полуострове. Известно, что на июль и август уже забронировано восемьдесят процентов номерного фонда.
Так что, несмотря на информацию Союза туроператоров о том, что крымские отельеры уже потеряли в результате противоэпидемических мер около ста пятидесяти миллионов рублей, туристический сезон на полуострове-таки имеет шансы состояться. Если, конечно, вновь не вмешается зловредный вирус.




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