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Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики

Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики
Туркменистан успешно ведёт индустриализацию национальной экономики. Основные показатели, в первом квартале 2020 года продемонстрировали положительную динамику. Это, по словам экономического обозревателя Валентина Трапезникова позволяет прогнозировать общий рост экономики страны в этом году. Об этом сообщило онлайн-радио «Голос СНГ».

Как отметил экономист, материальной базой индустриализации служат значительные природные ресурсы, в том числе и углеводородные.

Трапезников напомнил, что только в 2018-2019 годах в стране были построены и задействованы газохимические комплексы в Киянлы и Гарабогазе, инновационное производство экологически чистого бензина из природного газа и другие производственные объекты. За счёт чего увеличилось производство промышленных товаров.

Кандидат экономических наук приводит данные, что произведённая продукция в стоимостном выражении достигла уровня 14,4 миллиарда манатов, валовая добавленная стоимость выросла на 3,6%, а удельный вес в ВВП на 30%.

Аналитик обращает внимание на то, что при высоком уровне производства промышленной продукции топливно-энергетическим комплексом страны – 58,9%, рост стоимости промышленной продукции наблюдается и в других областях – электроэнергетика, газонефтедобыча, нефтепереработка, металлургия, химическая и деревообрабатывающая отрасли, а также лёгкая промышленность.

Эксперт приводит статистические данные по различным видам продукции, что подтверждает эффективность проводимых мероприятий по реформированию национальной экономики.

На основе приведённых данных Валентин Трапезников заключает, что, не смотря на мировой спад производства, снижение цен на углеводороды и другие кризисные факторы, отчасти связанные и с эпидемией коронавируса в мире, экономика Туркменистана сможет сохранить запланированные темпы роста, а возможно даже улучшить их.





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