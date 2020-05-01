Молдова получит гуманитарную помощь от Румынии

Глава правительства Молдовы Ион Кику 30 апреля провёл встречу с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску. В ходе переговоров, глава МИД сообщил о том, что Румыния приняла решение о предоставлении Молдове, в качестве гуманитарной поддержки, 500 000 защитных масок, 50 000 костюмов и медикаментов, которые необходимы для лечения инфекции коронавируса. Об этом сообщает

На встрече, также, присутствовал румынский посол Даниэль Ионицэ.

По словам Ауреску, для данной гуманитарной помощи румынские власти предоставили 16,5 миллионов румынских леев.

Отмечено, что руководство румынской республики, также, направило 52 человека, 41 из которых являются медицинскими сотрудниками. Они будут помогать молдавским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты из Румынии будут работать в Молдове 15 дней, начиная с 30 апреля включительно.

Кику подчеркнул, что некоторые прибывшие медики также предоставляли свою помощь в Италии, а теперь прибыли для обмена опытом в Молдову.

По словам главы кабинета министров, смертность в Молдове из-за инфекции коронавируса, ниже среднего показателя на мировом уровне.