В странах СНГ разделяют «общие семейные ценности» – сказано в докладе МИД РФ

В МИД РФ подготовили доклад, посвящённый положительному опыту при разработке и принятии мер по поощрению и защите семейных ценностей на пространстве СНГ. Об этом SNG.Today 30 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в преддверии Международного дня семей, который отмечается ежегодно 15 мая, был подготовлен данный доклад.

Прежде всего, «в нём» сказано, что соцполитика в государствах-участниках СНГ осуществляется с учётом национальных, традиционных, религиозных черт общества.

Также отмечено, что одной из вызывающих опасения тенденций становится размывание таких основополагающих понятий, как традиционная семья, ответственное родительство, преемственность поколений и взаимная ответственность людей.

Нередко это делается намеренно, под прикрытием «неолиберальных ценностей» и приводит к отказу от норм морали, в первую очередь, это действует на уязвимую категорию – детей.

С другой стороны, пространство СНГ предлагает пример общественных отношений, основанных на традиционном восприятии семьи как естественной и основополагающей ячейки общества.

Примеры государств СНГ показывают, что, несмотря на культурные и религиозные особенности на всём пространстве данного объединения, наши страны разделяют понимание ценности института семьи, важности его поддержки и содействия развитию его членов.

При подготовке настоящего доклада были использованы сведения, публикуемые государственными ведомствами стран-участниц СНГ.

Напомним, что ООН резолюцией от 20 сентября 1993 года учредила Международный день семей, который отмечается 15 мая.