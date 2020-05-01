Президент Киргизии встретился с главой фонда медицинского страхования

Диалог проходил в рамках обсуждения вопросов по повышению качества предоставляемых услуг, а также доступа граждан к ним в условиях режима ЧС и ЧП.
Президент указал на то, что из-за распространения эпидемии коронавируса по территории республики, сразу стали видны проблемы в сфере здравоохранения.
Также, лидер страны отметил, что необходимо развивать систему здравоохранения и усилить услугу обязательного медстрахования населения.
Жээнбеков поручил уделять особое внимание цифровиизации здравоохранительной области, которое должно эффективно отразиться на всей системе и на условиях лечения пациентов.