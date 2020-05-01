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Президент Киргизии встретился с главой фонда медицинского страхования

Президент Киргизии встретился с главой фонда медицинского страхованияГлава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 30 апреля провёл встречу с руководителем фонда обязательного медицинского страхования в стране Эльнурой Боронбаевой. При представлении информации о деятельности фонда, председатель ФОМС сообщила, что за последние 3,5 месяца во все больницы направлены финансовые средства на закупку медицинских изделий и защитных средства в размере 187 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Диалог проходил в рамках обсуждения вопросов по повышению качества предоставляемых услуг, а также доступа граждан к ним в условиях режима ЧС и ЧП.

Президент указал на то, что из-за распространения эпидемии коронавируса по территории республики, сразу стали видны проблемы в сфере здравоохранения.

Также, лидер страны отметил, что необходимо развивать систему здравоохранения и усилить услугу обязательного медстрахования населения.

Жээнбеков поручил уделять особое внимание цифровиизации здравоохранительной области, которое должно эффективно отразиться на всей системе и на условиях лечения пациентов.





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