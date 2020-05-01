В профсоюзный страховой фонд медиков Белоруссии перечислено 750 тысяч Br

— Первое мая — излюбленный праздник для большинства граждан республики. Смысл этого торжества в объединении и солидарности, всех кто трудится. В данное время настал именно тот случай, когда солидарность необходимо проявлять в объединении усилий против COVID 19, — сказал председатель ФПБ.

В Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) уточнили, что в страховой фонд медицинских работников страны инфицированных коронавирусом, перечислено 750 тысяч Br. Об этом 1 мая сообщил глава белорусских профсоюзов Михаил Орда, пишет БЕЛТА . Перевод средств, организация приурочила к старому первомайскому празднику — Дню солидарности трудящихся.

Страховой фонд медиков сформировали в апреле, при профсоюзной организации работников здравоохранения. Он пополняется за счёт переводов отраслевых профсоюзов и добровольных отчислений граждан. За короткий отрезок времени в фонд безвозмездно направили средства почти 6 тысяч человек, это яркий показатель спаянности белорусского общества, его ежеминутной готовности сплотиться в тяжелый период, подчеркнул Орда.

Для организации материальной поддержки из фонда, достаточно представить бюллетень и оформить письменную просьбу профсоюзной «первички», где трудиться медик. Организационный штаб фонда, максимально быстро рассматривает представленные документы не более 3 дней, и адресат получает финансовую помощь.