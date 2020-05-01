Мнацаканян подписал меморандум о взаимопонимании ВПП ООН с Арменией

Меморандум о взаимопонимании, направленный на реализацию плана национальной стратегии ВПП на 2019-2024 годы в стране, дистанционно подписали руководитель МИД Армении Зограб Мнацаканян и глава офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении Елена Милошевич. Об этом SNG.Today 30 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, можно с достаточной определённостью сказать, что подписанный меморандум является важным инструментом для ВПП и Армении, по укреплению и обеспечению продовольственной безопасности в закавказской республике до 2030 года.

Скажем, что в рамках 5-летнего плана, ВПП применит преобразовательный подход развития, поддерживая посредством инвестиций экономически эффективные, устойчивые программы в области развития государства, осуществляемые армянским правительством.

Также, данной стратегией предусматривается оказание помощи для наиболее уязвимых слоёв населения, кроме того создание рабочих мест, обеспечение качественного образования, модернизации агробизнеса, а также здоровья населения и улучшение безопасности.

Всемирная продовольственная программа (WFP) является крупнейшим гуманитарным учреждением, занимающимся проблемами голода во всем мире, организация оказывает продовольственную помощь более чем 90 миллионам человек ежегодно.

Также, в этот день глава МИД Армении провёл телефонный разговор с коллегами из Италии и Украины.