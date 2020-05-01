Мнацаканян подписал меморандум о взаимопонимании ВПП ООН с Арменией

Таким образом, можно с достаточной определённостью сказать, что подписанный меморандум является важным инструментом для ВПП и Армении, по укреплению и обеспечению продовольственной безопасности в закавказской республике до 2030 года.
Скажем, что в рамках 5-летнего плана, ВПП применит преобразовательный подход развития, поддерживая посредством инвестиций экономически эффективные, устойчивые программы в области развития государства, осуществляемые армянским правительством.
Также, данной стратегией предусматривается оказание помощи для наиболее уязвимых слоёв населения, кроме того создание рабочих мест, обеспечение качественного образования, модернизации агробизнеса, а также здоровья населения и улучшение безопасности.
Всемирная продовольственная программа (WFP) является крупнейшим гуманитарным учреждением, занимающимся проблемами голода во всем мире, организация оказывает продовольственную помощь более чем 90 миллионам человек ежегодно.
Также, в этот день глава МИД Армении провёл телефонный разговор с коллегами из Италии и Украины.