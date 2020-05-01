Родители-бизнесмены в Украине получат пособие в 59,8 млн долларов

Правительство Украины выплатит 59,8 млн долларов родителям-бизнесменам. Данные денежные средства будут выделены в рамках программы соцподдержки семей с детьми в возрасте до 10 лет в период карантина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Пособие получат физические лица-предприниматели, которые выбрали упрощённую систему налогообложения. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, сюда входят граждане 1-й и 2-й категорий плательщиков единого налога.

В рамках данного процесса кабмин намерен оказать поддержку 414 тысячам детей из 337 тысяч семей, в которых один или несколько родителей занимаются предпринимательской деятельностью и входят в указанную категорию бизнесменов.

В ведомстве также отметили, что надлежащая денежная сумма будет рассчитана на семьи, в которых имеются дети в возрасте до 10 лет. Было подчёркнуто что соответствующие выплаты будут реализованы лишь в период карантина и в течение одного месяца после его отмены.

Напомним, что карантин был введён в Украине 25 марта 2020 года. Согласно последнему решению правительства, выход из режима чрезвычайной ситуации в стране будет инициирован 11 мая текущего года. Как отметили в минздраве, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксирован 10 861 пациент с коронавирусной инфекцией.