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В Казахстане в этом году сдадут в эксплуатацию ряд крупных объектов

В Казахстане в этом году сдадут в эксплуатацию ряд крупных объектовПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 30 апреля совершил рабочие визиты в города Шымкент и Туркестан. В ходе посещения городов, премьер проверил как идет строительство на транспортных и социально-культурных объектах, которые уже в этом году начнут служить людям Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства.

В деловом расписании премьера была инспекция сразу нескольких стройплощадок. Первым, глава правительства посетил строящийся пассажирский терминал международного аэропорта Шымкента. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре этого года, он будет обслуживать две тысячи пассажиров в час.

Далее, прибыв в Туркестан, Мамин проинспектировал положение дел на строительстве воздушной гавани и ведущей к ней автомобильной развязки. Это один из крупных объектов области, ему присвоен статус — международный. Пропускная загрузка нового международного аэропорта составит 3 миллиона пассажиров в год. По плану, он должен распахнуть двери уже в сентябре текущего года.

Также, в этот день Аскар Мамин ознакомился со строительством нового стадиона, спорткомплекса, конгресс-холла и городского парка с аттракционным комплексом. Отдельно премьер проинспектировал возведение музея Ходжа Ахмета Ясави и тематического парка, посвященного исторической деятельности первого президента республики.





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