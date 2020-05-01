В узбекских вузах экзамены пройдут дистанционно

Завершение учебного года, организацию выпускных и вступительных экзаменов, 30 апреля обсудил на совещание глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Следует отметить, что в стране онлайн-уроками уже охвачены 500 тысяч студентов и 7 миллионов учащихся свыше 10 тысяч образовательных учреждений.

На совещании сообщили, что с нынешней ситуацией, связанной с эпидемией планируется провести выпускные экзамены в вузах в онлайн-форме, поручено качественно организовать данные процессы.

Более того, необходимо улучшить систему приёма документов в образовательные учреждения, через интернет, дистанционно.

Также, в этом году поручено завершить строительство 5 президентских и 2 творческих школ.

Президент ответственным министерствам и ведомствам дал поручения предоставить вузам право самостоятельно определять планы работы и программы исходя из спроса на рынке труда, запросов работодателей.

Кроме того, указано на важность отказа от таких методов, как чтение лекций «с бумажки» и написание конспектов под диктовку.

По этой причине нужно наладить дистанционное повышение квалификации учителей, удалённое наблюдение за уроками, уменьшить человеческий фактор при оценке знаний.

Добавим, что на фоне эпидемии, проведение экзаменов «дистанционно» в 2020 году, актуально как никогда, в связи с этим многие страны мира на данный момент переходят на дистанционный режим проведения выпускных экзаменов.