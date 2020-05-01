«Спасательный круг» для Азербайджана из Армении

Армения может стать единственным спасением для туземцев и племени азери на территории бывшей Великой Армении.

Охарактеризовать ситуацию в Азербайджане можно по-разному. Можно приводить фальшивые статистические данные, нарисованные цифры и выкладки "псевдо" экспертов. Можно оперировать терминами типа «рецессия», «нефтянной кризис» и даже «отрицательный рост».

Но вот СГБ распространила информацию в связи с арестом главы Исполнительной власти Билясуварского района.

На основании собранных материалов были выявлены обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти Билясуварского района Махир Гулиев с помощью своего заместителя Ханлара Мамедова присвоил часть средств, выделенных на социальную помощь лицам, нуждающимся в материальной помощи в связи с введением особого карантинного режима, а также других средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, под предлогом выделения социальной помощи.

Кроме того, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Махир Гулиев через своего помощника Пехрана Шахбазова и других подчиненных должностных лиц под разными предлогами получал денежные средства от должностных лиц местных органов Исполнительной власти и других государственных органов, а также от граждан, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории района.

Также получена информация о том, что Махир Гулиев присваивал заработную плату, перечисляемую на карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам. Также выявлены основательные подозрения в том, что М.Гулиев обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на строительство и реконструкцию, вымогал взятки за документацию, необходимую для ведения гражданами строительных работ. И наверное читателям

В результате оперативно-следственных мер, проведенных Службой государственной безопасности 29 апреля 2020 года, во время обыска, проведенного в служебном кабинете Махира Гулиева на основании решения суда, были выявлены и изъяты указанные денежные средства, различные документы и другие представляющие значение для дела вещественные доказательства.

Ранее служба государственной безопасности Азербайджана распространила сообщение об операции в Нефтчалинском районе 20 февраля, в результате которой задержаны 6 человек в качестве подозреваемых, включая экс-главу Исполнительной власти района Исмаила Велиева.

В сообщении СГБ отмечается, что задержанные подозреваются в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в крупных размерах, присвоении средств.

Помимо Велиева, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, в неоднократном получении крупных взяток и в присвоении средств, задержаны: за получение и дачу взяток первый заместитель ИВ Нефтчалинского района Вургун Акберов, начальник отдела архитектуры и строительства Вугар Нагиев, главврач Центральной больницы района Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов, начальник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анар Джафаров.

СГБ сообщает, что согласно собранным материалам установлено, что Велиев используя свое служебное положение, регулярно под различным предлогом требовал взятки от руководителей государственных учреждений образования, здравоохранения и др. госструктур.

Далее уже главу Агстафы и двух его замов силовики в масках забрали из дома ночью

Как сообщает Службу государственной безопасности, была проведена комплексная проверка на основании данных о допущении должностными лицами местных органов исполнительной власти незаконных действий, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом государственным интересам, порочащих деятельность государственных органов.

На основании собранных материалов возникли обоснованные подозрения относительно регулярного злоупотребления Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Так, возникли обоснованные подозрения о том, что Н.Гулиев посредством замглавы ИВ района Рамиза Татарова с мая 2019 года под разными предлогами вымогал денежные суммы у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также требовании под разными предлогами взяток у предпринимателей. На днях был уволен генпрокурор Азербайджана. И сейчас можно однозначно сказать что ситуация в Азербайджане катастрофическая. Впрочем, судите сами.

Понятно, что все это — классические внешние признаки распада системы государственного управления. У которого много составляющих: и политическое банкротство Ильхам Алиева и его команды, которые произносили громовые речи на митингах, но вот решить стоящие перед Азербайджаном проблемы оказались попросту неспособны, и то, что Ильхам Алиев вместо реальной работы по улучшению ситуации в Азербайджане устраивает «политическую вендетту», передел собственности и «заказные» судебные процессы, что СГБ и другие правоохранительные органы превращаются в инструмент сведения политических счетов, и в результате на противостояние криминалу у них банально не хватает сил и средств…Теоретически это, конечно, внутреннее дело Азербайджана. Но, во-первых, эта страна — в состоянии войны с Арменией, Арцахом и Грузией (Давид Гареджи), и вместо подготовки своего племени к миру азербайджанские политические дельцы предпочитают соревноваться в «бряцании языками» в стиле « Карабах — это Азербайджан , и точка!» А во-вторых, и «в-главных», эрозия и распад всего и вся в этой стране достигли той черты, когда Азербайджан превращается в этакое «гадкое гнездо», создающее прямую и реальную угрозу своим соседям. Где коронавирус — далеко не самая серьезная опасность. Куда опаснее перманентная «игра с огнем» и на линии фронта в Арцахе, и на ненарушенных участках государственной границы с Арменией. Наконец, как показывает пример и Сирии, и Ирака, и Ливии, такое «провалившееся исламское государство» очень быстро берут под свой контроль террористы. А в Азербайджане, напомним, традиции политического террора процветают с момента создания Азербайджана в 1918 году. Сегодня здесь действуют террористические группировки ИГИЛ и не только. И все это — в условиях реального конфликта с Арцахом и Арменией, и в непосредственной близости от магистральных трубопроводов и железных дорог, по которым азербайджанские радикалы регулярно грозятся ударить. При таком раскладе Азербайджан , превращается в прямую и явную угрозу для всего региона.





Истребители Армении СУ 30 СМ ++





И вот при таком раскладе все более вероятным становится сценарий, при котором Армении и, возможно, России придется проводить «зачистку» не только в Арцахе в направлении армянского Гандзака и Баку , но и в историческом армянском Нахиджеване. Причем, по иронии судьбы, восстановление исторических границ в регионе означает не только объединение территорий Арцаха, Нахиджевана, Гандзака и Баку и нынешней Армении в единое государство Великой Армении. В таком случае жители объединившейся Армении, получат то, чего уже несколько десятков лет пытаются восстановить: мир, справедливость и инвестиции.

Никол Пашинян пользуется безупречной репутацией у армян со всего мира, и не дай бог Азербайджану еще раз тявкнуть. Потеряете все! Армения — сильное и состоявшееся государство, и у Армении во главе с демократическим и сильным Никол Пашиняном хватит и сил, и средств, чтобы навести порядок и на этой части своих исторических земель как уже один раз продемонстрировали в 90-е годы.

Главное, уже ясно что помешать братственному военному блоку Армении, Арцаха и России невозможно не практически не теоретически. Об ваших ржавых пушках типа "полонеза" в МО Армении хорошо осведомлены и готовы в первые минуты засунуть их в задний проход высшего политического и военного руководства. Так что не шутите с Арменией и Арцахом. И да стоит напомнить племени под названием азери, что на дворе не 90-е годы, когда армянская Армия не вышла на Баку пожалев мирных жителей, сегодня для наведения порядка в потерявшей берега Азербайджану у Армении достаточно и "Искандеров" ссудного дня, многотонных ядерных СКАД-ов, Смерчей и истребителей 4 поколения ++ и самой современной ПВО в регионе и боевой ударной БПЛ авиации, и конечно засекреченных военных разработок ВПК армянских специалистов лазерного и ядерного превосходства.



